Oto piękna ukochana Nacho Monsalve ZDJĘCIA. Hiszpański obrońca ŁKS każdego dnia chce być lepszym piłkarzem

Na co dzień Nacho Monsalve jest kochającym ojcem i mężem. Zobacz piękną ukochaną piłkarza ŁKS - kliknij

Hiszpan reprezentuje barwy dwukrotnych mistrzów Polski od lata 2021 roku. Ciekawe, jak długo, bowiem aktualnie jego umowa obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Zapewne będzie to miało istotny związek z tym, czy podopiecznym trenera Piotra Stokowca uda się uniknąć spadku do pierwszej ligi.

Nacho to doświadczony piłkarz, chociaż zapewnia, że najlepsze lata jego sportowej kariery jeszcze przed nim. 24 kwietnia 2024 roku będzie świętował swoje trzydzieste urodziny. A już dawno minęły czasy, kiedy to zawodnicy w tym wieku decydowali się na zawieszenie butów na kołku

Od pewnego czasu w klubie z al. Unii dosyć często stawiają na graczy akurat z Półwyspu Pirenejskiego. Nacho jest jednym z bardziej lubianych piłkarzy przez kibiców. Pewnie także z tego względu, że zwykł podkreślać, że bardzo żżył się z Łodzią i szczerze polubił to miasto. I nigdy nie żałował, że przyjechał właśnie tutaj.