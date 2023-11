Bramkarz ŁKS Aleksander Bobek: Zawsze trzeba być gotowym, naweł na ławce rezerwowych ZOBACZ WIDEO

Jeśli chodzi o to zmianę bramkarza już podczas rozgrzewki przed meczem, to była to moja pierwsza taka sytuacja, nie zderzyłem się wcześniej z czymś takim. Ale na pewno zawsze trzeba być gotowym na takie losowe sytuacje. Tym razem ja mogłem tego doświadczyć. Na pewno nie jest to łatwe, bo wiadomo, że inaczej się przygotowujesz mentalnie jak grasz, niż jak siedzisz na ławce. Wydaje mi się, że jakoś dałem radę - stwierdził 19-letni golkiper

Przy pierwszym straconym goli nie pomógł mi, niestety, wślizg Adama, ale takie rzeczy się przecież zdarzają. To był czysty przypadek, nie wiem czy widać to na powtórce, że ja bym tak na dobrą sprawę piłkę złapał do ,,koszyka". Szkoda, że kolejny raz tracimy taką przypadkową bramkę. Na pewno nie jest łatwo jak się dostaje 0:3 i podcina to trochę skrzydła. Ale dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się ,,do szatni'' strzelić bramkę na 1:3. W końcowym efekcie zrobiliśmy dzisiaj niezły comeback - dodał zawodnik.