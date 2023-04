Aleksander Bobek, o młodym bramkarzu ŁKS mówi cała Polska. Zobacz spektakularną obronę karnego z Górnikiem Łęczna. Mamy film

Bramkarz ŁKS Aleksander Bobek bohaterem meczu z Górnikiem Łęczna

Aleksander Bobek o obronie karnego z Górnikiem Łęczna

-Poszedłem w ciemno przy tym karnym. Na analizie miałem, że ten zawodnik nie patrzy na bramkarza i raczej po prostu idzie po gola z obranym rogiem. Cieszę się, że byłem w końcu w stanie pomóc drużynie w trudnym momencie, przy stanie 1:0, gdy nasza gra się do końca nie układała. Co prawda martwi jedna rzecz, w tej rundzie zostało podyktowanych już sześć karnych przeciwko nam. Uważam, że mamy też dużo pecha, jeśli chodzi o te sytuacje, które nie są dla mnie ewidentne. Praktycznie każdy karny przeciwko nam był sprawdzany na VAR. Samych decyzji nie będę jednak komentował. Zostało nam osiem finałów do rozegrania i uważam, że z każdym kolejnym meczem będziemy wiedzieli co raz więcej. Mam nadzieję, że będziemy teraz patrzeć na siebie i będziemy punktować. Na pewno zagramy jednak lepiej niż w Łęcznej – stwierdził Bobek.

Aleksander Bobek jest w kręgu zainteresowań selekcjonera reprezentacji Polski do lat dziewiętnastu Marcina Brosza, który powoływał go regularnie na zgrupowania swojej kadry.

Bobek trafi kiedyś do Juventusu Turyn?

W sierpniu 2021 roku działacze dwukrotnych mistrzów Polski, ŁKS Łódź przedłużyli kontrakt z Bobkiem. Aktualnie umowa jest ważna do końca czerwca 2024 roku. W maju Olek będzie przystępował do matury, nasuwa się jednak pytanie, czy bramkarz spędzi aż tak dużo czasu w ŁKS, nawet jeśli, za co trzymają kciuki kibice, zespół awansuje po tym sezonie do ekstraklasy.

Jakiś czas temu włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio napisał bowiem w felietonie w ,,Przeglądzie Sportowym", iż latem 2022 roku o pozyskaniu Bobka myśleli działacze jednego z najbardziej znanych i utytułowanych klubów świata, Juventusu Turyn. Planowali włączyć go swojego zespołu o nazwie Next Gen. To druga drużyna ,,Starej Damy'', występująca we włoskiej Serie C. Być może w ,,Juve" wrócą do rozmów już za kilka miesięcy.