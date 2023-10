ŁKS. Nowy trener ,,Rycerzy Wiosny" Piotr Stokowiec ustalił sztab szkoleniowy łódzkiej drużyny. Są zmiany

Jak poinformowano na oficjalnym klubowym portalu dwukrotnych mistrzów Polski, w nowym sztabie szkoleniowym ŁKS kierowanym przez trenera Stokowca znaleźli się m.in. Łukasz Smolarow i Marcin Matysiak w roli asystentów, a także Mariusz Szymkiewicz, trener przygotowania fizycznego.

Smolarow posiada licencję UEFA Pro, uprawniającą go chociażby do prowadzenia drużyn występujących na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Wraz ze Stokowcem współpracowali z sobą z powodzeniem w przeszłości w Lechii Gdańsk, gdzie ostatnio Smolarow pracował też w roli dyrektora sportowego

Matysiaka nie trzeba chyba nikomu w ŁKS-ie przedstawiać, bo szkoleniowiec ten związany jest z naszym klubem oraz Akademią ŁKS od wielu lat. To pod jego wodzą rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego awansowały najpierw do trzeciej, a ostatnio do drugiej ligi, gdzie także w tym sezonie radzą sobie bardzo dobrze