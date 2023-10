ŁKS. Marcin Pogorzała został nowym trenerem piłkarskich drugoligowych rezerw łódzkiego klubu. Zastąpił Marcina Matysiaka

Pogorzała pojawił się w Akademii ŁKS w 2017 roku, rozpoczynając pracę w naszym klubie od drużyny do lat 16 wraz z Rafałem Majewskim. Potem prowadził zespół juniorów najstarszego rocznika i wreszcie także drużynę rezerw ŁKS, która pod jego wodzą awansowała do czwartej ligi.

Następnie młody szkoleniowiec dołączył do sztabu pierwszego zespołu, w którym spędził trzy ostatnie lata, pełniąc przez ten czas różne role – asystenta, drugiego trenera oraz pierwszego szkoleniowca (to pod jego wodzą ełkaesiacy zagrali m.in. w finale barażów o awans do PKO BP Ekstraklasy, a także zakończyli pierwszoligowy sezon 2021/2022