Lech-ŁKS. W Poznaniu łodzianie chcą sprawić największą niespodziankę w dwunastej kolejce. Goście są zdeterminowani

My naprawdę nie możemy patrzeć na to z kim gramy, bo dla nas każdy mecz jest bardzo ważny. I trzeba sobie zdać sprawę, że bardzo trudny, co nie oznacza, że niewykonalny. Także przystępujemy do tego z tym mocnym przeciwnikiem jak do każdego innego meczu, dla nas nie ma meczów przyjaźni, dla nas jest walka i wojna w każdym spotkaniu - przekonuje Stokowiec