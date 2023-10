Trener piłkarzy ŁKS Piotr Stokowiec przed meczem z Lechem: Przede wszystkim potrzeba nam pieprzu i soli ZOBACZ WIDEO

Lech jest mocny. Stał się różnorodny i wielowymiarowy. A to oznacza, iż jest to dodatkowa trudność dla przeciwników, żeby rozszyfrować takiego rywala. Wiemy, co oni potrafią. Ale jedziemy do Poznania z podniesionymi głowami. Uprzedzając pytania o sytuację kadrową. Zagramy bez Keja Tejana, który narzeka na ból pleców. Odpoczywał, potem wznowił zajęcia, ale jednak jeszcze nie dał rady. Nie skorzystamy także w usług Letniowskiego, który odczuwa dolegliwości po starym zabiegu. Jeśli natomiast chodzi o Tutyskinasa, to liczę, że będzie on gotowy na mecz z Górnikiem Zabrze - powiedzial opiekun łodzian