Lech - Widzew 1:3. Doskonały mecz i pierwsze wyjazdowe zwycięstwo łodzian ZDJĘCIA Jan Hofman

W spotkaniu szesnastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozegranym w Poznaniu Widzew wygrał z Lechem 3:1. Łodzianie długo prowadzili, a gospodarze doprowadzili do wyrównania w 88 minucie pojedynku. Wydawało się, że widzewiacy będą się jednak musieli zadowolić punktem. Na szczęście podopieczni trenera Daniela Myśliwca nie zrezygnowali z walki, ruszyli do ataku i zdobyli jeszcze DWA GOLE! To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo łodzian w tym sezonie. Przy okazji skończyła się dobra seria Kolejorza, bowiem pierwszy raz w tych rozgrywkach zszedł z własnego boiska pokonany!