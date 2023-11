Lech Poznań Widzew Łódź live

LECH POZNAŃ 1 WIDZEW ŁÓDŹ 3

KONIEC MECZU - Widzew pokonuje w Poznaniu Lecha 3:1. Dziękujemy za relację.

90+6 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa!!! Goście skontrowali. W pole karne wpada Klimek, który dośrodkowuje. Ostatecznie piłka wpada pod nogi Pawłowskiego, który silnym uderzeniem nie daje szans Mrozkowi. Lech-Widzew 1:3.

90+3 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa!!! Po wybiciu piłki przez Ravasa, powietrzny pojedynek Rondicia z Blaziciem, piłkę dostaje Klimek i w sytuacji sam na sam z golkiperem posyła piłkę do siatki. Lech - Widzew 1:2.

90+2 min - Faul na Terpiłowskim.

90 min - Mecz potrwa co najmniej pięć minut dłużej.

90 min - Żółta kartka dla Murawskiego za faul na Klimku.

88 min - GGGOOOLLL!!! Dla Lecha!!! Z około 17 metrów z pierwszej piłki strzela Karlstroem. A piłka wpada idealnie pod poprzeczkę. Lech - Widzew 1:1.

87 min - Oblężenie bramki gości. Ale w efekcie tylko róg dla Lecha.

86 min - Faul Hanouska.

84 min - Ravas broni uderzenie Ishaka.

83 min - Ravas broni uderzenie Velde.

82 min - Żółta kartka dla Pawłowskiego za odkopnięcie piłki po akcji.

80 min - Podwójna zmiana w Widzewie. Schodzą Alvarez i Silva, wchodzą Pawłowski i Ciganiks.

80 min - Zbyt głębokie podanie do Klimka. Nie mógł tego strzelić.

78 min - Żółta kartka dla Milicia za faul na Kunie.

77 min - Zmiana w Lechu. Schodzi Marchwiński, wchodzi Szymczak.

76 min - Strzela Rondić, broni Mrozek.

76 min - Mecz ogląda na stadionie 25811 kibiców.

72 min - Zmiana w Widzewie. Schodzi Sanchez, wchodzi Rondić.

70 min - Po wybiciu Żyro Sanchez nie opanował piłki w polu karnym. Byłby sam na sam z Mrozkiem. Szkoda.

69 min - Ładna akcja Kuna, silnie strzela, ale Mrozek wybija piłkę poza boisko.

67 min - Ravas wybija piłkę po główce Marchwińskiego po rożnym.

64 min - Po błędzie Mrozka piłkę zagrywa Terpiłowski, ale Klimek nie zdążył wepchnąć piłki do bramki wślizgiem. Sytuację ratuje Blazić.

63 min - Podwójna zmiana w Lechu. Schodzą Andersson i Ba Loua, wchodzą Hotić i Gholizadeh.

60 min - Żyro znakomicie powstrzymuje wślizgiem w polu karnym Ishaka.

59 min - Podwójna zmiana w Widzewie. Schodzą Nunes i Stępiński, wchodzą Zieliński i Terpiłowski.

58 min - Kapitalny powrót Hanouska.

58 min - Ładne wybicie Ravasa.

56 min - Po kontrze Widzewa źle podawał Nunes.

55 min - Uderzenie Marchwińskiego w boczną siatkę.

54 min - Przewaga Lecha jest teraz wyraźna.

53 min - Ravas broni strzał Velde.

51 min - Żółta kartka dla Kuna.

48 min - Faul Karlstroma na Nunesie.

45+2 min - Ishak główkuje z bliska wprost w Ravasa.

45+2 min - Uderzenie Veldego obok słupka.

POCZĄTEK II POŁOWY - Zaczynamy drugą połowę mecz. Zapraszamy na relację.

KONIEC I POŁOWY - Do przerwy Lech przegrywa z Widzewem 0:1. Zapraszamy na relację po przerwie.

45+2 min - Po rożnym centruje Klimek. Piłka odbija się od jednego z rywali i spada wprost na nogę Ibizy. Ale ten z bliska trafia w słupek. To była znakomita okazja dla łodzian.

45 min - Pierwsza połowa meczu potrwa jeszcze co najmniej minutę.

45 min - Centra Alvareza z wolnego.

44 min - Murawski fauluje Nunesa.

43 min - Indywidualna akcja Sancheza. Piłka nadal dla Widzewa.

41 min - Sanchez fauluje w wyskoku Mrozka.

39 min - Wybiegający Ravas uprzedza Ishaka.

37 min - Tym razem faulowany jest Żyro. Faulował Velde.

36 min - Ba Loua fauluje Ibizę.

34 min - Ładne i groźne uderzenie Velde. Jednak piłka mija bramkę.

32 min - Faulowany jest Klimek.

31 min - Po rożnym z ostrego kąta uderza Ishak. Na szczęście nie trafia w bramkę.

30 min - Ładne uderzenie z półobrotu Ishaka. Ale Ravas łapie piłkę. Znów niezbyt pewnie zachował się Ibiza.

27 min - Po błędzie Stępińskiego Velde wpada w pole karne. Ale wybiegając Ravas ratuje sytuację. Inna sprawa, że lechita miał bardzo trudną pozycję do strzału.

24 min - Pomysłowa kontra Widzewa. Ale Sanchez zbyt mocno odgrywa piłkę do Klimka.

22 min - Kolejna ładna akcja Klimka. Mija Perreirę i silnie strzela z pola karnego na bramkę. Ale Mrozek odbija piłkę.

19 min - Po centrze z lewej strony Ba Loua wygrywa powietrzny pojedynek z Ibizą i groźnie główkuje z kilku metrów.

18 min - GGGOOOLLL!!! Dla Widzewa. Przepięknym uderzeniem z około osiemnastu metrów popisuje się Alvarez. Asystuje mu Kun. Mrozek jest bez szans. Lech - Widzew 0:1.

15 min - Taktyczny faul Silvy. Powstrzymywany jest Ba Loua. Widzewiak ogląda żółtą kartkę.

13 min - Ładna akcja Klimka. Zakończona strzałem. Po rykoszecie spadająca piłka omal nie zaskoczyła Mrozka. W efekcie pierwszy rożny dla łodzian. Ale wykonany beznadziejnie.

6 min - Niestety, strzał Sancheza z 11 metrów był fatalny. Lekki, bez pomysłu, bramkarz bez problemu łapie piłkę.

5 min - Sędzia dyktuje karnego za faul Anderssona na Nunesie.

3 min - Kontra Lecha. Ale Ravas broni strzał Velde.

2 min - Złe podanie Nunesa do Kuna.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz Lecha z Widzewem. Zapraszamy na relację.