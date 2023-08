„Kuchenne rewolucje” czy „Muppet Show”? Dostało się Magdzie Gessler

Okazuje się, że nie wszyscy, którzy zostali „zaprzęgnięci” do tej produkcji, są zadowoleni. Kelnerka, która brała udział w jednym z najbardziej kontrowersyjnych odcinków, nie zamierzała dłużej milczeć. Opowiedziała o kulisach programu i zachowaniu celebrytki.

- Ona w programie gra swoją rolę - mówi pani Karolina. - Jeżeli chodzi o „Kuchenne rewolucje”, była bardzo niemiła wtedy, kiedy miała być niemiła. Była bardzo miła wtedy, kiedy trzeba było być bardzo miłym. Wymieniłyśmy kilka zdań bez kamer i wydawała się otwartą, życzliwą osobą. Magda Gessler uważam, że jest aktorką, która gra w tym programie.

MAGDA GESSLER WYJAŚNIA, DLACZEGO WIELU FACETÓW WYBIERA OPCJE MĘSKO-MĘSKĄ... - KLIKNIJ TUTAJ

Już 7 września na antenie TVN pojawi się pierwszy odcinek 27. sezonu „Kuchennych rewolucji". Fanów programu z pewnością ucieszy wiadomość o nowym cyklu "Idziemy do kuchni". To powrót do najbardziej zapamiętanych kulinarnych przemian w Polsce. Jak dziś radzą sobie właściciele biznesów, które przeszły metamorfozę Magdy Gessler?

Producenci zapowiadają, że widzowie muszą się przygotować na duże emocje i wiele wzruszających opowieści.