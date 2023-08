Krzywe kręgosłupy, niesymetryczne łopatki... - mniej siedzenia, więcej ruchu radzą fizjoterapeuci u progu nowego roku szkolnego WIDEO

Krzywe kręgosłupy, niesymetryczne łopatki... - mniej siedzenia, więcej ruchu radzą fizjoterapeuci u progu nowego roku szkolnego

Skrzywienia kręgosłupa, wady postawy, niesymetryczne łopatki, garbienie się - to widzimy u naszych dzieci i młodzieży. Nowy rok szkolny to dobry moment, by zastanowić się jak zapewnić swoich pociechom optymalne warunki do nauki, siedzenia przy biurku, przed monitorem komputera i jak zapobiegać problemom zdrowotnym narządu ruchu. Zdrowy powrót do szkoły był też hasłem spotkania z fizjoterapeutami z Krajowej Izby Fizjoterapeutów w siedzibie NFZ w Łodzi.

Można było przyjść z dzieckiem i poprosić o konsultację, można też było porozmawiać o profilaktyce schorzeń kręgosłupa i stóp, m.in. dotyczących prawidłowej pozycji ciała przy biurku, w ławce szkolnej, odpowiedniego wyboru plecaka itd. Anna Leder, rzeczniczka prasowa NFZ w Łodzi zwróciła też uwagę na to, że z dzieckiem warto przychodzić na bilans zdrowia u lekarza pierwszego kontaktu. Pierwszy bilans robi się już u dwulatków, a kolejne - co dwa lata. Podczas takiego bilansu, który jest wnikliwym badaniem z wywiadem, lekarz już może zauważyć konieczność skierowania małego pacjenta do specjalisty - lekarza rehabilitacji czy ortopedy.

Badanie kontrolne w POZ