Krzysztof Rutkowski wyznaczył nagrodę za pomoc w złapaniu Grzegorza Borysa. Ale nie tego się spodziewał ZDJĘCIA

Okazuje się, że Rutkowski nie jest zadowolony z przebiegu współpracy z policją. Twierdzi, że stał się dla funkcjonariuszy „lokalną atrakcją”. W rozmowie z „Wprost” powiedział:

Ktoś musi wykryć przestępcę. Większość takich przypadków wykrywa społeczeństwo, więc nie ograniczajcie nam możliwości znalezienia tego typa. Jeśli wejdziemy do lasu, szybko się zorientujemy, czy on leży gdzieś martwy, przysypany liśćmi, czy przemieścił się dalej. Nie może być tak, że mieszkańcy w nieskończoność dostają alert RCB, że nie mogą wejść do lasu i się boją. To jakiś absurd