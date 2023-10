Koszykówka. Ciekawie w lidze CNBA. Porażki mistrzów i wicemistrzów z minionego sezonu

Jak informują organizatorzy, drużyna ButyNieGrają Medest zagrała fenomenalne zawody, trafiając co drugi rzut z gry. Patryk Kołodziejczak wszedł z ławki i z siedmiu oddanych rzutów za trzy trafił aż pięć prób, co więcej każdy z tych rzutów był z okolic ósmego metra lub przy kryjącym go obrońcy. Bad Boysi nie mogli więc znaleźć odpowiedniego rytmu i w dalszym ciągu czekają więc na swoją pierwszą wygraną w tym sezonie

Według przewidywań wielu obserwatorów, najciekawiej zapowiada się rywalizacja w I lidze. Na tym poziomie rozgrywkowym w większości meczów ciężko jest bowiem wskazać faworyta. Po dwóch kolejkach tylko pięć z szesnastu zespołów zanotowało komplet zwycięstw. W meczu spadkowiczów do tej klasy rozgrywkowej Gang Galerii pokonał Money Time 51:39. Kluczem do sukcesu Gangu okazała się trzecia kwarta, wygrana 22:7. Wystrzałowy dydebiut w CNBA zanotował Rafał Niewiadomski, autor 29 punktów. Rafał jest znany w środowisku koszykarskim nie tylko z dobrej gry w odmianach koszykówki 5 na 5 czy 3 na 3, ale także z pokaźnej kolekcji koszulek sportowych. W innym meczu, w którym na minutę do końca nie można było wskazać zwycięzcy, FJSlackers wyrwali wygraną. Duża w tym zasługa Michała Borkowskiego (16 punktów) oraz Przemysława Cieśli (13 punktów).

W drugiej lidze NKOTC 2 zmierzył się z Polską Organizacją Sportową. Przed ostatnią odsłoną spotkania New Kids On The Court prowadzili szesnastoma punktami.Przeciwnicy rzucili się do ataku, jednakże zabrakło czasu i różnicę udało się zredukować do 9,,oczek''. Łukasz Kowalewski do 18 punktów dołożył 8 zbiórek, a po drugiej stronie wyróżnił się Piotr Malesa z 16 punktami. Choć Bartłomiej Śliwiński z The Pindolls zdobył tylko cztery oczka, to zanotował ż 16 zbiórek, w tym sześć z nich w ataku. Ponowione akcje zespołu przyniosły skutek iw konsekwencji minimalną wygraną graczy w różowych strojach. Na nic zdała się bardzo dobra gra Jakuba Pilipczuka (22 punkty).

W trzeciej lidze zarówno Blazersi jak i 70S zdobyli 44 punkty i pokonali przeciwników.Pierwsi pokonali ligowych debiutantów – Starciaków, a drudzy nieśmiertelnych Ceglaży. Najciekawsze występy w tej klasie rozgrywkowej w minionym tygodniu zanotowali:Marcin Rydlewski (24 pkt, 4 przech.), Adam Leszczyński (20 pkt), Bartosz Jończyk (20pkt, 8 zbiórek, 5 as.) oraz Oskar Kacperski (12 as., 6 zb., 6 pkt, 4 przech.).

Kibice mogą dopingować zespoły w hali KS Społem przy ul. Północnej (we wtorek, środę i czwartek w godzinach 18.30–22)