Koniec objazdów przez Złotno - znamy termin otwarcia ronda przy Siewnej

Jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych nastąpić mają znaczące ułatwienia w rejonie przebudowywanej ulicy Krakowskiej. Ulica ta nie zostanie co prawda otwarta w obydwu kierunkach, ale za to łatwiej będzie przejechać z Teofilowa w kierunku alei Unii Lubelskiej, co poprawi komunikację z cmentarzem na Mani i ułatwi podróże w kierunku centrum miasta.

Jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych nastąpić mają znaczące ułatwienia w rejonie przebudowywanej ulicy Krakowskiej. Ulica ta nie zostanie co prawda otwarta w obydwu kierunkach, ale za to łatwiej będzie przejechać z Teofilowa w kierunku alei Unii Lubelskiej, co poprawi komunikację z cmentarzem na Mani i ułatwi podróże w kierunku centrum miasta. Otwarcie w nocy, autobusy 72 i 83 pojadą bez objazdu – W nocy z piątku 27 na sobotę 28 października zostaną wprowadzone korzystne zmiany w organizacji ruchu w rejonie Złotna – zapowiada Urząd Miasta Łodzi. – Będzie można jeździć w obu kierunkach ul. Złotno – od ul. Krakowskiej do ul. Rąbieńskiej, otwarty zostanie również wyjazd z ronda w ul. Siewną w kierunku centrum. Samą ulicą Krakowską ruch nadal będzie się odbywał wyłącznie w kierunku Teofilowa.

Wraz z otwarciem w obu kierunkach ul. Złotno łatwiej i szybciej pojedziemy też autobusami linii 72, 83 i N3, które nie będą już kursowały objazdem przez ul. Fizylierów i Spadochroniarzy, tylko pojadą prosto przez ulice Złotno, Siewną i Wieczność do Solec i dalej do Srebrzyńskiej. Nadal przez ul. Fizylierów, Spadochroniarzy i Michałowicza kursować będą natomiast linie 76, 97 oraz zgierska linia 6.

Kiedy będzie przejazd ul. Krakowską?

– Na odcinku ul. Krakowskiej od ul. Barskiej do ul. Biegunowej oraz na ul. Siewnej położono już warstwę podbudowy bitumicznej i warstwę wiążącą. Na dalszym odcinku trwają prace brukarskie oraz te związane z układaniem warstw konstrukcyjnych jezdni. Zakończono roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, odwodnienia i budowy wodociągu. Do wykonania pozostają regulacje wysokościowe włazów na studniach i wpustach. Na ukończeniu jest układanie kabli oświetleniowych – informuje Marcin Sośnierz z Zarządu Inwestycji Miejskich. – Drogowców zobaczymy również przy ostatnich pracach przy układaniu kanału technologicznego i przebudowie sieci teletechnicznej. Do końca października wykonawca planuje zakończenie prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Biegunowej i ul. Krakowskiej, ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na brakujących odcinkach przebudowy oraz montaż latarni oświetleniowych. Rozpoczną się również roboty związane z humusowaniem terenów zielonych. Na przełomie października i listopada zakończone zostaną prace związane z sygnalizacją świetlną. Układanie warstwy ścieralnej planowane jest na pierwsza połowę listopada.

Co wyremontowano, co zostało do zrobienia?

Przebudowa ul. Krakowskiej to prawie kilometrowy odcinek od ul. Siewnej do ul. Barskiej, na którym powstała nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy do posesji oraz droga dla rowerów. Przy ul. Siewnej zbudowano pełnowymiarowe rondo, przebudowana została również infrastruktura podziemna – wodociągi, odwodnienie i kanalizacja deszczowa. Wzdłuż jezdni posadzona zostanie jeszcze nowa zieleń, a istniejąca poddana będzie pielęgnacji. Wartość inwestycji to blisko 23 mln zł, wykonawcą jest firma Strabag. Finał wszystkich robót zaplanowano na koniec 2023 roku.

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka