Kolejowa wyprawa finalistek Miss Polonia Województwa Łódzkiego. Finałowa gala już 12 września. ZDJĘCIA

Zanim jednak nogi zaczną boleć od wymyślnych kroczków, finalistki mogły się trochę rozluźnić - biuro Miss Polonia przy współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną i Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zabrało je na kolejową wycieczkę po regionie. 18 pięknych panien wyruszyło wczoraj rano z dworca Łódź Fabryczna na wyprawę po regionie. Finalistki odwiedziły arboretum w Rogowie, miały okazję obejrzeć wyremontowany dworzec kolejowy w Skierniewicach, a w Tomaszowie Mazowieckim zwiedzały skansen rzeki Pilicy, gdzie wzięły również udział w warsztatach z wypieku domowego chleba.

Przyszły tydzień będzie już dla nich pełen gorączkowych przygotowaniami do finału: przymiarek strojów i treningów pod okiem Oliwii Jesionowskiej, choreografa finałowej gali.

Tegoroczny finał konkursu Miss Polonia Województwa Łódzkiego odbędzie się w szczególnych warunkach trwającej pandemii. Publiczność gali będzie musiała się poddać ostrym rygorom sanitarnym. Wszystkim widzom przy wejściu do teatru będzie mierzona temperatura. Każdy musi złożyć wypełnioną ankietę „covidową”, którą otrzyma wraz z biletem (są w sprzedaży). Na widowni wolno przebywać wyłącznie w maseczkach zasłaniających nos i usta. Wolno siadać na co drugim fotelu - połowa miejsc pozostanie wolna, by zachować dystans społeczny. Galę obejrzy więc tylko ok. 500 osób.

Finalistki rzecz jasna nie będą występować w maseczkach, ale tylko wychodząc na scenę są zwolnione z obowiązku ich noszenia.