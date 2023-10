Klaudia El Dursi jest chora. Co dolega prezenterce i modelce?

Przepuklina rozworu przełykowego, helicobacter, zespół jelita drażliwego, refluks, zapalenie żołądka, SIBO, IMO to przypadłości, które wymieniła Klaudia El Dursi w swoim poście. Dodała, że na co dzień niewiele je i bardzo uważa na to, co znajduje się na jej talerzu. Uważam na to co jem, tak naprawdę niewiele jem. Oczywiście bez glutenu, tylko low fodmap, zero smażonego, tylko delikatne, zdrowe, nieprzetworzone! Czy to pomaga? Nie. Dni z dobrym samopoczuciem jest zdecydowanie mniej niż tych ze złym. Chciałabym, żeby było normalnie

Fani przesyłali jej ciepłe słowa oraz wyrazy wsparcia. Wiele osób próbowało ją także podnieść na duchu.