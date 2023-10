Ta reklama nie pomogła Klaudii El Dursi. Celebrytka zdecydowała się na promowanie...wódki

Najlepiej, gdy to robi znana osoba, którą obserwuje w internecie dużo osób. I gorzelnikom wyszło na to, że idealnie do tego nadaje się Klaudia El Dursi. Pani znana z „Top Model” i prowadząca program „Hotel Paradise” w reklamie na swoim Instagramie przekonywała, że warto poznać smak popularnej naszej wódki, ale w opisie ostrzegła, by jednak po alkoholu nie wchodzić do wody.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że Klaudia reklamowała alkohol, sama siedząc w wodzie. Zapewne takie podejście do sprawy oburzyło wiele osób, bo sponsorowany post już zniknął z jej profilu.