Kataryzna Cichopek i Marcin Hakiel. Została im jeszcze tylko willa ZDJĘCIA

Bez wątpienia w tamtym czasie nie było ważniejszej sprawy, przynajmniej w celebryckim świecie, jak rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela.

Wówczas jeszcze małżeństwo wydało oświadczenie, w którym można było przeczytać: „Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować”.

Życie pisze jednak swoje scenariusze i dlatego nie wszystko to, co znajdzie się na papierze, czy w sieci, musi być pewnikiem.

Po upływie czasu były małżonek aktorki i jednocześnie prezenterki telewizyjnej uchyla rąbka tajemnicy dotyczącej ich wspólnego życia.

Teraz dowiedzieliśmy się, co się dzieje z wilanowską willą, którą wspólnie kupili za 3,5 miliona złotych. Marcin Hakiel, który był ostatnio gościem Żurnalisty, powiedział na ten temat: