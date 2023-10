Były mąż Kasi Cichopek ma nową sympatię. Z kim spotyka się Marcin Hakiel? Jan Hofman

Marcin Hakiel to były mąż Kasi Cichopek, ale to pewnie już Państwo dobrze wiedzą. Para jest już po rozwodzie. Ona żyje od dawna nowym uczuciem, jak podkreśla w szczęśliwym związku. a tancerz? On nadal szuka kolejnej miłości.