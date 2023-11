Joanna Krupa ma problemy ze zdrowiem. Co dolega znanej modelce? ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

I zapewne dobrze o tym wie Joanna Krupa. Ostatnio znana polska modelka pokazała się na warszawskich salonach w wyjątkowym towarzystwie.

JOANNA KRUPA JEST JUŻ PO ROZWODZIE? ZDRADZA, ILE ZARABIAŁA W "PLAYBOYU". MODELKA WCIĄŻ ZACHWYCA URODĄ I SEKSAPILEM ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ

Zabrała tam swoją młodszą siostrę. Kilka lat temu Marta też próbowała swoich sił w show-biznesie.

Wróćmy jednak do gospodyni „Top Model”. Podczas rozmowy z reporterką Jastrzabpost powiedziała, że ma problemy zdrowotne.

- Czuję się teraz lepiej. Złapały mnie straszne alergie, miałam opuchnięte oczy - dodaje Joanna. - Ale jest ok. Jest super event, więc czuję się dobrze. Nikt nie wie, skąd te alergie. Robiłam wszystkie testy, niestety - tak naprawdę - nie wiem.

Może powinnam coś wyeliminować z mojego środowiska - dodała. - Muszę zrobić jakieś inne testy. Czym jestem starsza, tym bardziej mnie to męczy i to nie jest fajne. Nos zatkany, oczy opuchnięte, czerwone, pieką. To nie jest fajne, szczególnie, gdy pracujesz w takiej branży jak telewizja, masz sesje zdjęciowe i musisz dobrze wyglądać.