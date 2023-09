Po rozwodzie z Cichopek. Do nazwiska Hakiela przyczepia się teraz wszystko ZDJĘCIA

W trakcie rozmowy Hakiel przyznał, że wynajął detektywa, aby śledził jego ówczesną żonę, bo nie miał innego sposobu, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w jego małżeństwie.

- Jeżeli coś się dzieje nie tak w małżeństwie, to jak masz się dowiedzieć? (...). Poza tym wszyscy moi przyjaciele wiedzą jak to wyglądało. Z szacunku dla moich dzieci i dlatego, że to jest matka moich dzieci, to nie opowiadam całej historii, ale pewnego dnia uznałem, że muszę wynająć nie detektywa, tylko detektywów, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. Gdy sypie ci się małżeństwo, to fajnie jest wiedzieć, co się dzieje w twoim życiu.