Kaszel trwa kilka miesięcy i wywołuje wymioty! Zachorowań w tym roku jest już 2 razy więcej niż w całym 2019 r

Tylu zachorowań na krztusiec zwany też kokluszem w Łodzi nie było od kilku dekad. Kaszlą dorośli, którzy się przeciwko tej chorobie nie doszczepili oraz niezaszczepione dzieci. Męczący kaszel nie pozwala zasnąć i prowokuje wymioty.

Krztusiec (koklusz) jest chorobą zakaźną. Szczepienie przeciwko niemu jest obowiązkowe. Dzieci pierwszą dawkę szczepionki otrzymują w 6 tygodniu życia, a ostatnią w wieku 19 lat. W Łodzi jest jednak coraz więcej niezaszczepionych dzieci. Niewielu dorosłych przyjmuje dawki przypominające. - W tym roku do 15 maja do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lekarze zgłosili 157 przypadków krztuśćca - informuje Nina Niezabitowska-Kowalczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi. - Dla porównania w 2019 roku mieliśmy w Łodzi 76 przypadków tej choroby. Więcej zachorowań na koklusz zdaniem lekarza jest wyrównaniem po okresie pandemii.

- Patogeny są cały czas obecne w środowisku. Przychodzi taki moment, że poziom naszych przeciwciał spada i wtedy jesteśmy bardziej podatni na zakażenia - tłumaczy dr Piotr Krawczyk, kierownik zakaźnej izby przyjęć w szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego. - Koklusz jest bardzo niebezpieczny dla najmniejszych dzieci i osób starszych, które cierpią z powodu chorób układu oddechowego.

Jak mówi dalej doktor Krawczyk to co najbardziej dokucza pacjentowi zakażonemu krztuśćcem, to gęsta wydzielina zalegająca w drogach oddechowych oraz męczący kaszel. Ten drugi często nie pozwala zasnąć, prowokuje wymioty i utrzymuje się czasem nawet kilka miesięcy.

Jak zwracają uwagę lekarze nie każdy doktor od razu rozpozna krztusiec. Pediatrzy są na niego wyczuleni, ale już lekarze zajmujący się dorosłymi pacjentami, niekoniecznie. Łatwo go pomylić z niektórymi infekcjami, legionellą, mykoplazmą, chlamydią. Tym bardziej, że agresywny kaszel w krztuśću jest charakterystyczny dopiero dla końcowej fazy choroby. Aby chorobę rozpoznać we wczesnej fazie pacjent powinien mieć wykonany poziom przeciwciał, a fundusz nie płaci za nie pediatrom i lekarzom rodzinnym tylko specjalistom. Niewielu pacjentów do tych ostatnich z powodu kolejek dociera. Częściej mimo wszystko kaszel mija szybciej niż pacjentowi uda się dostać do pulmonologa.

- Dorośli powinni przyjąć kolejną dawkę szczepionki przeciwko krztuścowi co 5-10 lat, ale tego nie robią - zwraca uwagę dr Piotr Krawczyk. - Doszczepiać powinny się zwłaszcza osoby starsze i chorując na choroby układu oddechowego. Jeśli nie będziemy się szczepić, to możemy chorować nawet co kilka lat. Szczepienie przeciwko krztuśćowi jest zalecane dla kobiet ciężarnych, zwłaszcza pod koniec ciąży. Stymuluje układ odpornościowy i aktywuje przeciwciała, które chronią noworodka dla którego koklusz może być bardzo niebezpieczny: gęsta wydzielina blokując drogi oddechowego u tak małego dziecka może w konsekwencji doprowadzić nawet do niedotlenienia mózgu.

Wielu medyków zwraca uwagę na fakt, że dane dotyczące liczby zachorowań na krztusiec nie są pełne. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mogą zlecać badania poziomu przeciwciał, które jako jedyne pozwala wiarygodnie zdiagnozować koklusz. Badanie mogą zlecić jedynie lekarze specjaliści. W praktyce pediatra zajmujący się dzieckiem dostaje do ręki wynik takiego badania tylko gdy rodzic sam za takie badanie zapłaci. Jeśli skieruje dziecko do specjalisty, to przy obecnym czasie oczekiwania na wizytę, a specjalista wypisze skierowanie na badanie, to nim rodzic odbierze wynik leczenie krztuśca u dziecka jest zakończone.

