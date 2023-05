Kalendarium ogrodnika na 19 maja. Jakie rośliny do cienia? Co posadzić w ogrodzie w cieniu? Oto najlepsze rośliny do cienia

Pod okapem drzew idealnie sprawdzą się funkie (Hosta) . Są jednymi z najbardziej popularnych bylin ogrodowych, zalecanych do uprawy w półcieniu i cieniu (dostępne są również odmiany do uprawy na terenach słonecznych). Swoją popularność zawdzięczają ozdobnemu wybarwieniu i wielkości liści, a także wznoszącym się nad nimi kwiatostanem.

Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), to niska bylina, osiągająca do 20 cm wysokości. Jest silnie rozgałęziająca się i poza ciemnozielonymi, bądź wchodzącym w kolor purpurowy liśćmi (w zależności od odmiany), w maju wytwarza groniaste kwiatostany o niebiesko-fioletowych, różowych, bądź białych kwiatach. Kolejną rośliną ekspansywną, która z sezonu na sezon będzie porastała coraz to większą część ogrodu jest bluszcz pospolity (Hedera helix). To roślina idealna dla zajętych i zapracowanych właścicieli ogrodów. Z łatwością dostosowuje się do warunków środowiska. Jest samodzielna w uprawie. Rośnie dosyć szybko, a jej pędy z ozdobnymi zielonymi skórzastymi liśćmi mogą rozrastać się zarówno po elewacji budynku, drzewach, jak i poziomo po gruncie.

Brunera to kolejna roślina idealna do cienistego ogrodu. Jej sercowate liście mają charakterystyczne jaśniejsze wzory, a w maju kwitnie na niebiesko, podobnie jak niezapominajka.