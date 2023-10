Joanna Opozda przeprasza wszystkich wokoło. Co się stało? ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

W tym niezbyt zaszczytnym gronie znalazła się Joanna Opozda, która jako jedyna wyraziła zgodę na publikację wizerunku. Aktorka odniosła się do zarzutów.

- Moi drodzy, ze względu na przeprowadzkę i bardzo intensywny czas w moim życiu, nie miałam chwili, żeby odnieść się do artykułów, które pojawiły się wczoraj na mój temat - napisała w sieci. - Przede wszystkim chciałabym oficjalnie przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni moim postem, to jest reklamą wina musującego na moich social mediach. Współpracę zleciła mi polska agencja „Friends and Brands”, która okazała się niewiarygodna i wprowadziła mnie w błąd. Podejmując się działań z tą agencją, zapytałam, czy taka reklama wina na pewno jest zgodna z prawem. Pytałam o to kilka razy, co potwierdzają m.in. moje wiadomości do nich.