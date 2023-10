Małgorzata Ostrowska-Królikowska też poszła do sądu. Co się wydarzyło ZDJĘCIA

Co ważne, swoją rolę w tym melodramacie ma do odegrania także mama Antka - Małgorzata Ostrowska-Królikowska, również aktorka. Właśnie jeden z serwisów poinformował, że postanowiła zwrócić się do sądu, by zabezpieczyć kontakty wnukiem - małym Vincentem. Miała złożyć wniosek już kilka miesięcy temu.

Znajomi aktorki informują, że w lutym Ostrowska- -Królikowska nie mogła świętować z wnukiem jego urodzin i właśnie to skłoniło ją do wkroczenia na drogę sądową.