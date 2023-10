Joanna Krupa jest już po rozwodzie. Po prostu miłość wygasła ZDJĘCIA

- My z Douglasem postanowiliśmy, że nie ma po co być razem, jeżeli już się nie kocha tak naprawdę. A jesteśmy w takim wieku, że możemy kogoś nowego poznać”, powiedziała Krupa Rafałowi Kowalskiemu.

JOANNA KRUPA OSTRO DO INTERNAUTEK: - LUDZIE NIESTETY SĄ OHYDNI I DLATEGO ZAWSZE WYBIORĘ ZWIERZĘTA - KLIKNIJ TUTAJ

Przyznam się, że to wszystko jest smutne, bo jestem w wieku, w którym chciałabym mieć rodzinę i stabilny związek - powiedziała przed kamerą VIVY.pl. - A chodzić znowu na randki, co mnie w ogóle nie kręci. Nie mam już na to ochoty tak jak 5 czy 10 lat temu. Nie chcę mi się, strata czasu łazić po randkach, wolę siedzieć z córką. Myśląc o niej, chciałabym mieć rodzinę, ale jest jak jest.