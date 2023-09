Jeszcze w tym roku ruszyć ma budowa tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Jaką trasą przejdzie i co powstanie na jego powierzchni?

Jaką trasą przejdzie tunel KDP?

Przystanek Łódź Retkinia i kładka dla pieszych zostaną odtworzone

Likwidacja przejazdu na ul. Franciszka Plocka

Układ ulic na osiedlu Retkinia nie ulegnie zmianom

Jakie obiekty powstaną na powierzchni?

Pod centrum Łodzi tory KDP przejdą tunelem, nad którym powstanie szereg nowych budynków. Będą to wyjścia awaryjne, stacje wentylatorowe i inne obiekty techniczne do obsługi KDP. Takie obiekty pojawią się między innymi przy Atlas Arenie, w pobliżu ulic Sienkiewicza, Gdańskiej, Żeligowskiego, czy Andrzeja Struga. Będą miały bardzo różne przeznaczenie i niekiedy nietuzinkową architekturę.

- Obiekty naziemne dla tunelu Kolei Dużych Prędkości, określane też jako obiekty szlakowe, to klatki schodowe służące do ewakuacji, które na powierzchni są zwykle zadaszone osobnym budynkiem. Są one przeznaczone wyłącznie dla celów bezpieczeństwa oraz dla obsługi tunelu.

— wyjaśnia rzecznik CPK Konrad Majszyk.

W sumie w Łodzi powstanie 11 takich obiektów, głównie na Retkini. Największy budynek stanie z kolei przy alei Bandurskiego obok Atlas Areny. Zostanie tam zlokalizowana centralna komora wentylatorów dla całego tunelu. Pozostałe obiekty będą wyjściami ewakuacyjnymi z klatkami schodowymi.

Kolej Dużych Prędkości ma w przyszłości połączyć Centralny Port Komunikacyjny z dużymi miastami. Pierwsza budowana będzie linia między Łodzią a Warszawą z przedłużeniem do Wrocławia i Poznania. Czas dojazdu pociągiem z Łodzi do stolicy ma skrócić się trzech kwadransów, a do stolic Dolnego Śląska i Wielkopolski do godziny.