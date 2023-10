Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS wyjaśnia, dlaczego postawił na Piotra Stokowca

Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy piłkarskiego klubu z al. Unii: - O tym, że postawiliśmy na trenera Stokowca zdecydowały trzy powody. To doświadczony szkoleniowiec, który nie raz był już w podobnej sytuacji, jak nasza i wierzymy, że będzie w stanie nam pomóc. Ma bogate CV, był nawet w stanie wprowadzać zespoły do europejskich pucharów. Dla nas bardzo istotne jest również to, że potrafi włączać do zespołu młodych zawodników.