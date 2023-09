Jak nie stracić renty rodzinnej, gdy jest się uczniem lub studentem? ZUS przypomina o złożeniu zaświadczenia

Jak nie stracić renty rodzinnej, gdy jest się uczniem lub studentem?

ZUS przypomina: uczysz się i masz rentę rodzinną, powiadom ZUS o kontynuowaniu nauki lub o jej zaprzestaniu

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty. Do wniosku należy złożyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. Warto się pospieszyć ze złożeniem dokumentów, by nie stracić wrześniowego świadczenia.

Renta rodzinna dla ucznia

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia.

- Chyba, że 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.