Jak dojechać na Festiwal Światła? Najlepiej komunikacją miejską! Parkingi, zamknięte ulice, tramwaje i autobusy podczas LMF

Podczas Festiwalu Światła najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej - zalecają miejscy urzędnicy. Autobusy i tramwaje kursować będą do 1 w nocy.

- Co roku Light Move Festival odwiedzają setki tysięcy łodzian i turystów. Warto wybrać w tych dniach transport publiczny i zostawić samochód pod domem - pisze Biuro Prasowe Urzędu Miasta Łodzi. - Jednak jeśli wybierzemy auto, warto zostawić go na jednym z dostępnych poza centrum parkingach i dalej dojechać komunikacją miejską. Dla kierowców dostępny będzie również podziemny parking obok dworca Łódź Fabryczna, gdzie znajdziemy prawie tysiąc miejsc parkingowych.

Podczas festiwalu w godz. 18 – 1 ulice w centrum Łodzi zostaną zamknięte dla ruchu. Między innymi nie przejedziemy ulicami Zamenhofa i Nawrot od Kościuszki do Sienkiewicza, Tuwima i Struga od Targowej do Kościuszki, zamknięta będzie także ul. Sienkiewicza od Narutowicza do Nawrot. Utrudnienia napotkamy też w rejonie dworca Łódź Fabryczna i parku Moniuszki. Natomiast ul. Kilińskiego przeznaczona będzie wyłącznie dla komunikacji miejskiej, dzięki czemu tramwajem i autobusem dojedziemy najbliżej festiwalowych atrakcji.