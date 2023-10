Jak dojechać na cmentarze w obliczu wszechobecnych remontów?

Cmentarz Stary

Remonty ulic utrudnią dojazd na Mani, Doły, Zarzew, Olechów i Stary Cmentarz. Szczególnie w przypadku tego ostatniego może być ciężko, bo zamknięta jest ulica Ogrodowa, nie pojedziemy też Legionów, a jedynym dojazdem w pobliże cmentarza pozostają ulice Cmentarna, Srebrzyńska i Karskiego. Zdecydowanie najlepiej pozostawić samochód na parkingu Manufaktury w okolicach Karskiego i dojść stamtąd do cmentarza. Zarówno na ul. Srebrzyńskiej jak i Cmentarnej o miejsce postojowe będzie bardzo trudno, bo trwają remonty, a pobocza tych ulic nie za bardzo nadają się do parkowania.

Cmentarz na Mani

Cmentarz na Dołach

Cmentarz na Zarzewie

Cmentarz na Olechowie

Remonty nawierzchni i związane z tym wyłączenia z ruchu połówek jezdni utrudniają również dojazd do cmentarza na Olechowie. Tydzień temu ruszyła także wymiana asfaltu na ul. Przybyszewskiego na odcinku od ronda Sybiraków do Książąt Polskich, a w tym tygodniu drogowcy zabrali się za ulicę Zakładową. To mocno utrudnia dojazdy na cmentarz przy tej ulicy, ale do 1 listopada roboty mają już zostać zakończone. Oby ten termin został dotrzymany.