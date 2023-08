Imprezy na nadchodzący weekend 18-20 sierpnia. Gdzie w Łodzi posłuchamy muzyki, obejrzymy film lub spektakl teatralny

Songwriter Festiwal, czyli muzyka pod zegarem

W sobotę 19 sierpnia kolejny koncert pod chmurką u zbiegu ulicy Piotrkowskiej i 6 sierpnia. O godz. 20 wystąpi zespół BiFF, w którego skład wchodzą byli członkowie legendarnego Pogodno. W 2009 roku BiFF wydał debiutancką płytę „Ano“, która zdobyła dwa Fryderyki (Debiut Roku i Teledysk Roku) i miała siedem nominacji do tej nagrody, nominowana była również do Gwarancji Kultury TVP Kultura. Później wyszły kolejne albumy „Attenzione Bambino” oraz „Legendy”. Ostatni koncert z tego cyklu odbędzie się 26 sierpnia. Wstęp wolny.

Baśniowa Piotrkowska dla najmłodszych

Kino pod chmurką, czyli letnie kino

Warsztaty w Porcie Łódź

W sobotę 19 sierpnia warsztaty "Rośnij dziko" poprowadzi pasjonata natury Piotr Sosnowski, założyciel profilu Sosna i jego sadzonki. Na warsztatach z Sosną w Sport Stacji Portu Łódź tworzyć będziemy Bee Sand Planter. Co kryje się za tą tajemniczą nazwą? To specjalne siedliska-oazy dla dzikich pszczół samotnic i innych bezkręgowców, które sprzyjają bytowaniu owadów, a tym samym przyczyniają się do wspierania bioróżnorodności w naturze. Zapisy: [email protected]