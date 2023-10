Grot Budowlani - Ita Tools Stal Mielec 3:0. Łódzkie siatkarki nie zamierzają zwalniać tempa ZOBACZ ZDJĘCIA

To dziewczyny z Grot Budowlanych były zdecydowanymi faworytkami tego meczu. W końcu wcześniej wygrały trzykrotnie, podczas gdy Stal odniosła jak dotąd jedno zwycięstwo w poprzedniej kolejce.

W pierwszym secie dominacja łódzkiego zespołu nie podlegała dyskusji. Było 8:4, 9:5 i 16:8. Od tego momentu zdeterminowane mielczanki miała swoje kilka minut, niwelując część strat. Było 16:11, a później nawet już tylko 18:15. Na szczęście Budowlani szybko doszli do siebie i nie pozostawili rywalkom złudzeń. Było 23:15, a decydujący punkt zdobyła asem serwisowym Martyna Łazowska (25:15).

W drugiej partii łodzianki szybko odskoczyły na 6:1, ale Stal walczyła (6:5). Potem ponownie Grot Budowlani przyspieszyli (16:9) i zamierzali na tym poprzestać. Po zagrywce Mackenzie May zrobiło się 19:11 i było już jedynie kwestią czasu, kiedy ta odsłona spotkania się zakończy. Inna sprawa, że goście pokazali wielką ambicję, od stanu 24:17 doprowadzając do rezultatu 24:20 (po bloku na Adriannie Kukulskiej). Ale po chwili to właśnie Kukulska skutecznie obiła blok (25:20).