Piękne i efektowne siatkarki Grot Budowlanych. Nowe wspaniałe ZDJĘCIA. Zobacz, jak pozowały do kalendarza. Bartosz Kukuć

Siatkarki Grot Budowlanych Łódź we wspaniałym stylu zdobyły brązowy medal ekstraklasy. Ich kibice oglądają je przede wszystkim w sportowych strojach, kiedy walczą w halach o kolejne punkty. Jednak zawodniczki Grot Budowlanych to urocze dziewczyny, co udowodniły, biorąc udział w sesji zdjęciowej do charytatywnego kalendarza. Zaprezentowały w niej swoje inne, zdecydowanie bardziej kobiece oblicze. Prezentują się, niczym profesjonalne modelki. Sami zobaczcie. ZOBACZ NA KOLEJNYCH SLAJDACH