Górnik Zabrze Widzew 1:1. Łodzianie walczy do końca Jan Hofman Tomasz Jabłoński

Czy łodzianie w meczu z Górnikiem Zabrze będą mieli powody do zadowolenia? Polskapress

W meczu piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozegranym w Zabrzu Widzew zremisował z Górnikiem 1:1. To pierwszy punkt łodzian w tym sezonie wywalczony na boisku rywala. Na pewno kibice nie będą długo o tym meczu rozprawiać. Spotkanie długimi momentami było nudne, a kibice nie mogli się doczekać jakiekolwiek ciekawe akcje. Jego jakość także pozostawiała wiele do życzenia. Na pewno słowa uznania należą się widzewiakom za waleczność i ambicję. Łódzcy piłkarze walczyli do końca i ich starania zostały nagrodzone. Z drugiej jednak strony łódzka drużyny ma wiele słabych punktów, ale pewnie o tym dobrze wiedzą widzewscy działacze. Okienko transferowe jest jeszcze otwarte i czas ruszyć na łowy. Górnik pokazał, że można. Ich debiutant, Adrian Kapralik, wypożyczony w czwartek z Żliny już w pierwszym spotkaniu zdobył gola. A wszystko zaczęło się od prezentu Żyry, który fatalnie przyjął piłkę. Taki boiskowy lis, jak Podolski nie zwykł marnować takich prezentów. Jego asysta była świetna. Górnik nie musiał zremisować tego mecz, ale skoro dostaje się prezenty, to trzeba je wykorzystywać!