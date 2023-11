Gdzie w Łodzi świętować 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości?

Świętowanie na rowerze lub z kijkami

Chętni mają do wyboru trasy rowerową lub pieszą. By wziąć udział w rajdzie, obowiązują zapisy, zgłoszenia są przyjmowane do czwartku 9 listopada w godz. 11 - 16 osobiście, telefonicznie pod nr. tel. 42- 636- 15 - 09, a takżę mailem na adres: [email protected] . Obowiązuje też wpisowe w wysokości: kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK 6 zł, członkowie PTTK i młodzież szkolna niezrzeszona w PTTK - 8 zł, pozostali - 10 zł. Kolarze spotkają się o godz. 9 przy zegarze słonecznym w parku Staromiejskim, a piechurzy o godz. 10.10 - 10.30 przy CH "Castorama" od strony ul. Wróblewskiego. Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora w Łodzi zapraszają podopiecznych, ale i wszystkich chętnych na spacer z kijkami w parku im. 3 Maja. Marsz odbędzie się w piątek 10 listopada start o godz. 11.11, zbiórka w parku w pobliży stawu. Uczestnicy zaśpiewają wspólnie pieśni patriotyczne, przewidziano poczęstunek.

Wspólne patriotyczne śpiewanie na scenie

Także Łódzki Dom Kultury we współpracy ze Społecznym Komitetem Pamięci Józefa Piłsudskiego organizuje kolejne, wspólne śpiewanie w ramach XIII Muzycznych Dróg do Niepodległości, czyli Łódzkie Śpiewa Patriotycznie. Koncert zaplanowano w piątek 10 listopada o godz. 15 na scenie kameralnej Teatru Wielkiego w Łodzi. W repertuarze znajdą się m.in. pieśni z powstania styczniowego oraz pieśni Legionów. Każdy z uczestników otrzyma śpiewnik zawierający ponad 30 utworów, związanych z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach historii Polski niepodległej. Wstęp wolny.

Muzeum zaprasza na zwiedzanie i warsztaty

Z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej organizuje w sobotę 11 listopada o godz. 11.30 oprowadzanie po wystawie pt. "Ewolucja polskiego żołnierza XVIII-XIX wieku".

Obowiązują zapisy drogą mailową na adres: [email protected] lub telefoniczną, nr. 42 - 620 - 05 - 70. Zgłoszenia są przyjmowane do piątku 10 listopada w godz. 8 - 16.

Tego samego dnia w muzeum o godz. 11 zaplanowano warsztaty rodzinne o symbolach narodowych - fladze, hymnie, godle i innych kojarzących się z Polską i są związane z jej historią. W planie są zadania plastyczne, gra memo, a nawet taniec. Obowiązują zapisy: [email protected], lub 42 620 05 70 (limit do 30 osób). Zapisy trwają do piątku 10 listopada w godz. 8 -16.

Ponadto muzeum również w sobotę 11 listopada zachęca do udziału w miejskiej grze historycznej. Uczestnicy podążą śladami postaci związanych z wydarzeniami w Łodzi w listopadzie 1918 r., przemierzając ulice Śródmieścia i Starego Polesia będą rozwiązywać zadania i szukać wskazówek, które pozwolą im odgadnąć hasło. Dowiedzą się, jak w Łodzi rodziła się Niepodległość. Start gry o godz. 11 na Targu Jaracza (róg ulic Jaracza i Kilińskiego). Koszt jednego pakietu gry 10 zł, zapisy i informacje pod nr. tel. 42- 620- 05 - 82 i mailowo: [email protected].