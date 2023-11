Franciszkańska do przebudowy - będzie szerzej i więcej miejsc pod stacją krwiodawstwa.Rok na projekt i rok na budowę

Miasto ogłasza przetarg na przebudowę ul. Franciszkańskiej. Do modernizacji zaplanowano odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej. Remont rozpocznie się na początku 2025 r. i potrwa rok. Wymienione ma być wszystko, a w szczególności infrastruktura tramwajowa.

Miasto ogłasza właśnie przetarg w systemie „zaprojektuj – buduj”. To oznacza, że firma, która wygra kontrakt, wykona prace budowlane do samodzielnie przygotowanego wcześniej projektu. Oczywiście musi on być zgodny z ogólnymi założeniami narzuconymi przez miasto.

Mieszkańcy zdecydowali - szerzej przy Północnej

Założenia do projektu są już znane. Jeszcze na początku roku 2023 zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami, którzy zgłaszali swoje pomysły i potrzeby dotyczące przebudowy ul. Franciszkańskiej. Uwagi zostały wykorzystane do przygotowania wytycznych i koncepcji dla przyszłego wykonawcy inwestycji. Co się w nich znalazło?

Ulica Franciszkańska będzie miała przede wszystkim nowe torowisko i wygodne przystanki przy ul. Północnej a także to, o co prosili mieszkańcy – uporządkowane i na nowo rozmieszczone miejsca parkingowe przy centrum krwiodawstwa oraz rozdzielone pasy ruchu przy ul. Północnej aby ułatwić przejazd. Do tego chodniki na całym odcinku wymienione zostaną na nowe, przebudowany zostanie wodociąg i oczywiście pojawi się także zieleń w trosce o klimat i jakość życia mieszkańców ul. Franciszkańskiej. Od strony ul. Północnej powstanie podwyższony peron przystankowy na wyspie, aby ułatwić pasażerom wsiadanie i wysiadanie. Samochody pojadą obok i zgodnie z uwagami mieszkańców – przed skrzyżowaniem będzie szersza jezdnia, która zapewni łatwiejszy przejazd i podział ruchu.