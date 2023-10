Fani piosenkarki poruszeni. Doda pozuje z ciążowym brzuszekiem. ZDJĘCIA

Doda kilkakrotnie wspominała, że nie ma w sobie instynktu macierzyńskiego i nie myśli o urodzeniu dziecka. Przypomniała o tym przy

okazji promocji nowego singla. W jednej z relacji w mediach społecznościowych wspomniała, że kieruje go do kobiet, które znajdują się w podobnej sytuacji do niej. "Jedna z moich ulubionych, jest to piosenka "Mama", którą napisałam, nie wiem, czy ją komuś dedykuję, ale z którą utożsamiać się będą kobiety, takie jak ja, które nie mają tego instynktu macierzyńskiego, wcale nie ubolewają nad tym faktem i wcale nie czują się przez to gorsze. A jeżeli się poczują, to to jest piosenka, która w bardzo mądry, ale też empatyczny, logiczny i serdeczny sposób opowiada, co dzieje się w głowie osoby, która ma takie poczucie od zawsze i nie chce tego zmieniać.