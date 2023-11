Ewa Chodakowska radzi, jak w krótkim czasie zrzucić pięć kilogramów ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Prym w różnego rodzaju poradach i przekazywaniu sposobów na życie wiodą nasi celebryci. Serfując po sieci dowiemy się od nich, co stosować na porost włosów, co na poprawienie urody, co na dobre samopoczucie, a co na wyszczuplenie sylwetki.

EWA CHODAKOWSKA OBCHODZIŁA 10. ROCZNICĘ ŚLUBU. CO Z DZIEĆMI? ODPOWIEDŹ TRENERKI ZASKOCZYŁA ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ

I właśnie w tej ostatniej kwestii zabrała ostatnio głos Ewa Chodakowska. Trenerka fitness przekonuje, że ma sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów. Wystarczy miesiąc, aby dostrzec efekty.

Śpieszymy zatem przedstawić Państwu sposób, co trzeba zrobić, aby w szybkim czasie stracić pięć kilogramów.