Ewa Chodakowska obchodziła 10. rocznicę ślubu. Co z dziećmi? Odpowiedź trenerki zaskoczyła ZDJĘCIA

Co ciekawe, celebrytka opublikowała wzruszające kadry i przyznała, że małżeństwo nigdy nie było jej... marzeniem. Napisała tak: „Kiedyś nie wierzyłam w śluby. Kojarzyłam je z zatraceniem cząstki siebie. Odebraniem wolności wyboru. Aż pojawiłeś się Ty. I tak 10 lat po ślubie. Wybieram ciebie każdego dnia”.

Chodakowska tak odpowiedziała: „Nie chcę sprowadzać dzieci na ten świat. Nie chcę drżeć o nie każdego dnia, nie zniosłabym tego, może jestem za wrażliwa, za słaba, może za głupia, ale macierzyństwo, to za dużo jak na moje barki. Całe szczęście, jestem szczęśliwa, tu gdzie jestem i z roku na rok cieszę się z tej podjętej decyzji coraz bardziej”.

Ale nie obyło się bez złośliwości w sieci. Jedna z internautek napisała: „Jak kiedyś nie wierzyłaś w śluby i jesteś megaszczęśliwa. To jak szczęśliwą matką możesz być? Chyba że nie możesz, to z innej beczki, ale jesteś wierząca i modlitwa działa cuda”.

A tak Chodakowska powiedziała o tym, że nie przyjaźni się z Anną Lewandowską:

Poznałyśmy się i ja na tym etapie zakończyłam znajomość. To nie jest tak, że to jest konflikt interesów czy jakiś inny. Czasem coś klika, a czasem nie. Tutaj nie ma konfliktu. To jest czasem kwestia energii, systemu wartośc.