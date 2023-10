Edyta Górniak wprost o życiu z mężczyzną. Czy to już koniec? ZDJĘCIA

- Jak wiecie, cały czas jestem przed kamerą. Mam przeróżne wystąpienia muzyczne, mam wywiady, spotkania, sesje zdjęciowe. Od programów śniadaniowych przez dużą rozrywkę ogólnopolskich telewizji, przez koncerty prywatne, publiczne, konferencje prasowe – jest tych wystąpień bardzo dużo. Pomyślałam, że są w Polsce młode talenty […] z ogromnym potencjałem designerskim, wizjonerskim, które nie mają szansy się zaprezentować. To ja Wam pomogę. Stworzyłam dla Was adres mailowy i oczywiście w poufności, jeśli prześlecie swoje propozycje prac pod kątem mojej osoby oczywiście, to nie wykluczone, że spodoba mi się coś i nawiążemy współpracę. Zachęcam Was i będę czekała na Wasze pomysły.