Edyta Górniak pójdzie w ślady Michała Wiśniewskiego i Dody? To będzie sensacja ZDJĘCIA

Teraz artystka wyznała publicznie, że rozważa pójście w ślady Michała Wiśniewskiego i Dody, czyli Doroty Rabczewskiej. Co takiego planuje?

Poważnie myśli nad swoim reality show w telewizji, w którym zaprezentowałaby prywatne życie przed kamerą. - Myślałam i mam kilka fajnych pomysłów, natomiast myślę, że na ten moment nikt nie miałby takiego budżetu, aby zrealizować taki projekt - powiedziała diwa polskiej piosenki.

- Ze swojej strony oddałabym swoją prywatność, a nie należę do osób, które są pod tym względem rozrzutne. Dla mnie taki program byłby dużym przełamaniem wewnętrznych barier, przekroczeniem granic, których do tej pory broniłam. Do mnie nawet nie można wejść do garderoby, jeśli ktoś nie jest w moim teamie, do studia nagraniowego czy gdziekolwiek. Dlatego jeśli miałabym to robić, to musiałby to być taki budżet, żebym mogła potem powiedzieć: ja państwu dziękuję, do widzenia, bawcie się sami.