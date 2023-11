Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zostanie podświetlony na fioletowo

Małe i późne wcześniaki

Wcześniakiem jest każde dziecko urodzone przed 37 tygodniem ciąży. Te, które przyszły na świat w 36, 35 i 34 tygodniu to późne wcześniaki, które najczęściej nie potrzebują leczenia na intensywnej terapii, choć mogą mieć problemy zdrowotne, najczęściej zaburzenia metaboliczne, łagodne zaburzenia oddychania. Małe wcześniaki to dzieci z wagą urodzeniową poniżej 1500 g. Najwięcej specjalistycznej pomocy potrzebują maluszki o wadze urodzeniowej poniżej 1000 g. Poza wagą o rokowaniach takiego dzieciątka dla jego dalszych losów istotna jest też dojrzałość poszczególnych układów (krążenia, oddechowego, narządu wzroku). A zależy ona m.in. od tego jaką opiekę w ciąży ma przyszła mama. Jeśli lekarz uzna, że dziecko może urodzić się przedwcześnie, to aby urodziło się ono w jak najlepszej kondycji powinien zalecić kobiecie przyjmowanie leków przyspieszających rozwój płuc płodu oraz poprawiających dojrzałość jego układu nerwowego.