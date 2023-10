Dziś o 18 na cały weekend wycofana zostanie komunikacja tramwajowa z ul. Zachodniej

– Przebudowa skrzyżowania z ul. Zachodnią to najtrudniejszy etap inwestycji prowadzonej na ul. Legionów. Powstają tam nowe sieci podziemne, podbudowy drogi, nowa nawierzchnia oraz torowisko. Wykonawca kończy właśnie prace przy budowie nowego toru i jezdni w kierunku Bałut. Po weekendzie (20-22 października) tramwaje pojadą już po nowym torowisku, a drogowcy przystąpią do prac przy torze prowadzącym do centrum – informuje Biuro Prasowe UMŁ.