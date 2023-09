Dynie królują na straganach, rynkach i sklepowych półkach w całej Łodzi. Ile zapłacimy za dynię na zupę lub do ozdoby?

Na straganach i na pólkach w super i hipermarketach piętrzą się kolorowe dynie do jedzenia i do ozdoby. Jedni kupują je w całości, by zrobić z nich jesienne dekoracje na parapecie lub przed domem. Inni wybierają dynię w kawałkach, by przyrządzić z nich smakowite przetwory na zimę lub ugotować pyszne danie.

Dynia muscat jest coraz bardziej popularna i chętnie uprawiana przez polskich rolników. Łodzianie ja polubili, bo jest bardzo dekoracyjna i wyjątkowo smaczna - mówi sprzedawca dyń na Bałuckim Rynku w Łodzi.