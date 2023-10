Drzewa szumią na placu Wolności. Będzie ich tu aż sześćdziesiąt cztery!

Długo czekaliśmy na zmianę wizerunku placu Wolności, który jeszcze dwa lata temu swym wyglądam delikatnie mówiąc nie zachwycał i był miejscem, na które po ciemku lepiej się było nie zapuszczać. W końcu podjęty przez miasto w 2022 roku remont zbliża się do finiszu i powoli możemy już podziwiać plac Wolności w nowym anturażu. Będzie tu znacznie ładniej i przestronniej, ale główna zmianą jest wprowadzenie na plac dużej ilości zieleni, w tym 64 drzew.

Tramwaje tylko po jednej stronie placu

Sadzenie zieleni już się rozpoczęło, co oznacza, że przebudowa placu jest w ostatniej fazie. Położono już większość kamiennych płyt, kończy się układanie nawierzchni jezdni i torów tramwajowych. Nie wszyscy wiedzą, że w nowym projekcie placu nie przewidziano już objazdu tramwajów dookoła pomnika Kościuszki, ale ich poprowadzenie tylko po północnej stronie (tam gdzie ulica Nowomiejska). Podwójne torowisko połączy ul. Legionów z Pomorską, przewidziano też skręt w Nowomiejską. Od strony Piotrkowskiej będzie deptak, bo plac Wolności ma być przedłużeniem ul. Piotrkowskiej i jej zwieńczeniem, miejscem gdzie będzie można odpocząć po spacerze najważniejszą ulicą Łodzi.

Plac Wolności jak zielony las

Aby takie miejsce powstało, na placu pojawi się oaza zieleni z ławeczkami i małą gastronomią. Lada dzień posadzone tu zostanie kilka tysięcy krzewów - hortensje, wierzby purpurowe, laurowiśnie wschodnie, a także wiele różnych gatunków bylin i traw ozdobnych, m.in. krwawniki pospolite, liliowce i astry. Sadzenie drzew już trwa, przywieziono tu drzewa już odhodowane, kilkunastoletnie o wysokości 4-5 metrów. Nie trzeba więc będzie czekać na ich wzrost, od razu będą dawały cień i zdobiły to miejsce.

Zieleńce na placu Wolności maja pełnić rolę rezerwuarów, gdzie woda deszczowa zamiast do kanalizacji deszczowej, trafi do specjalnie zaprojektowanego, chłonnego podłoża. Dodatkowo powstaną tzw. ogrody deszczowe, w których znajdzie się roślinność przyspieszająca odparowywanie wody deszczowej. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.

U podnóża pomnika Tadeusza Kościuszki urządzone zostanie z kolei miejsce dla imprez plenerowych i jarmarków i sezonowych punktów handlowych. Wartość inwestycji to 35,5 mln zł.