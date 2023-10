Domowe produkty, które mogą zabić psa. Czworonożny pupil w domowym zaciszu nie zawsze jest bezpieczny

Psy uwielbiają dokazywać, a kiedy zostają same w domu potrafią znaleźć sobie prawdziwą rozrywkę. Przy tej okazji często wsadzają pysk tam, gdzie nie trzeba. Uwielbiają podkradać smakołyki, rozgrzebywać torby ze śmieciami, czy doniczki z kwiatami. A wyposażony w mocne zęby pysk to najlepsze narzędzie do takich harców. Niestety w takich sytuacjach gryzione i rozszarpywane rzeczy mogą trafić do psiego żołądka. Połknięcie toksycznej substancji w najlepszym razie doprowadzi do zatrucia. A w skrajnych sytuacjach może psa nawet zabić.