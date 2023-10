Doda ostro o byłym partnerze. Piosenkarka nie gryzła się w język, aż Rodowicz oniemiała ZDJĘCIA

- Przez to, że większość artystów ma podwyższone ego, to jeśli ma obok siebie drugiego artystę, chcąc nie chcąc włącza się taka rywalizacja. Pamiętam jak byłam kiedyś z muzykiem. Później napisał w swojej biografii, że wchodzi do mnie do domu, a tam wszędzie ja. Na ścianie ja, tu nagroda ze mną… A ja mówię: „A co ma k... być? Maryla Rodowicz? Mam swoje nagrody, mam swoje obrazy, mam zdjęcia ze sobą, jestem artystką, dostaję tytuły. A kto ma być? Co, masz to palić, żeby tylko nikt się nie poczuł urażony? Chować, zakopywać pod ziemię, żeby absolutnie mężczyzna nie miał kompleksów? - mówiła Rabczewska.