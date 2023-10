Najpierw zrobiła to Doda, a teraz Dagmara Kaźmierska. O co chodzi? ZDJĘCIA

Najnowsza roszada w naszym show-biznesie stała się udziałem Dagmary Kaźmierskiej, jednej z najbardziej barwnych postaci polskiego świata celebrytów. Kobieta zyskała ogromną popularność dzięki programowi stacji TTV, pt. „Królowe życia”. Teraz jednak przeszła do Polsatu, gdzie weźmie udział w show pt. „Dagmara szuka męża”!

Na razie nie zdecydowano, na którą z anten Grupy Polsat Plus trafi program.

Wszystko wskazuje na to, że Doda zapoczątkowała modę na programy z celebrytkami, które wciąż szukają miłości. Po sukcesie „12 kroków do miłości” Polsat podjął decyzję o nakręceniu kolejnego formatu o tej tematyce.