Dobre wieści dla fanów ŁKS. Szlagierowe mecze łódzkiej drużyny już z kibicami

Od 15 maja na obiektach sportowych na świeżym powietrzu (a więc także na stadionach piłkarskich) znów będą mogli pojawiać się kibice futbolu. Obiekty będą mogły być zapełnione w 25 procentach.

A to oznacza, że szlagierowe spotkanie ŁKS Łódź - Górnik Łęczna (21 maja, godz. 17.40) będzie mogło obejrzeć nieco ponad 1400 kibiców.

Minister Niedzielski poinformował również, że w planie rządu jest zwiększenie tego limitu do 50 procent od 29 maja. Gdyby do tego doszło, to w hitowym starciu tego sezonu ŁKS Łódź - Termalica Nieciecza(5 czerwca, godz. 19.08), w przedostatniej kolejce sezonu, na trybunie stadionu przy al. Unii mogłoby zasiąść 2850 widzów.